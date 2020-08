Peking (ots/PRNewswire) - Beim jüngsten 2020 China Unicorn Carnival, der von China Business News und der China Business Federation mitgesponsert wurde, waren sich die anwesenden Experten allgemein einig, dass Unternehmen wie Bytedance, SpaceX, Alibaba, Didi, WhatsApp, Airbnb und TOJOY Sharing alle potenziell einen Marktwert von über einer Billion Dollar erreichen können, gleichzeitig wird ein reger Wettbewerb erwartet, welchem Unternehmen dies zuerst gelingen könnte.TOJOY Global CEO Ge Jun zeigte sich zuversichtlich, dass TOJOY tatsächlich das nächste mit einer Billion Dollar bewertete Unternehmen werden könnte. Ge wies auf Ähnlichkeiten des Modells von TOJOY mit dem Modell von Apple hin, wo Ge in der Zeit, als Apple sich zum ersten Unternehmen der Welt mit einem Marktwert von mehr einer Billion Dollar entwickelte, jahrelang als leitender Angestellter tätig war.Ge sagte, dass Apple so erfolgreich ist, weil es dem Unternehmen gelungen sei, die weltbesten Produktionsressourcen mit Softwareentwicklung von Weltklasse und sowohl visuell ansprechendem als auch ergonomischem Design zu verbinden. TOJOY ist nach Ansicht von Ge in ähnlicher Weise engagiert, indem es die gemeinsamen Ressourcen von über 800.000 aktiven Entrepreneuren auf der TOJOY-Plattform integriert, um ihre Geschäfte zu beschleunigen. Mit Millionen von Unternehmern weltweit, die bereit sind, ihre eigenen Ressourcen für vielversprechende Geschäftsmodelle einzusetzen, erschließt sich ein enorm großer Markt.Ge erläuterte auch, warum er der Meinung ist, dass TOJOY sich zu einem Billionen-Dollar-Unternehmen entwickeln wird."TOJOY hat 229 Projekte beschleunigt und ein schnelles Wachstum durch Dienstleistungen im Tausch gegen Eigenkapital ermöglicht", erklärte Ge."In weiteren fünf Jahren kann TOJOY 2.000 bis 3.000 beschleunigte Unternehmen erreichen. Ausgehend von dem für diese Unternehmen geschaffenen Wertzuwachs wird erwartet, dass sich der Marktwert von TOJOY im Billionen-Dollar-Bereich bewegen wird".Ge sagte, er glaube, dass Leistungen auf Unternehmensebene, wie die von TOJOY angebotenen, in den nächsten 20 Jahren zunehmend gefragt sein werden. Ge zufolge gibt es kein anderes Business-Ökosystem, das mit dem von Herrn Li als "waldartig" beschriebenem System vergleichbar ist, das TOJOY geschaffen hat."Plattform + Sharing"-Modell hofft, das nächste Super-Unicorn-Unternehmen zu werdenDie Belastbarkeit dieser Plattform wurde durch das weiter anhaltende Geschäftswachstum von TOJOY während der COVID-19-Pandemie bewiesen. TOJOY konnte, da eine globale kollaborative Digital Business-Plattform bereits aufgebaut war, sein gesamtes Geschäft zu Beginn der Pandemie schnell auf online verlagern. Dies erlaubte es nicht nur, die Unicorn Business Opportunity Sharing-Konferenzen online bereitzustellen, sondern ermöglichte auch allen 7.000 Mitarbeitern, von externen Standorten aus zu arbeiten.Noch vor Chinas Erholung von der Pandemie wurden über die TOJOY Entrepreneur Cloud App rund 30 China Unicorn Business Opportunity Sharing-Konferenzen online ausgerichtet und mehr als 100 hochwertige Projekte veröffentlicht.TOJOY gab im Rahmen seiner ersten Online-/Offline-Veranstaltung nach der Pandemie, dem 2020 China Unicorn Carnival, bekannt, dass insgesamt 34 Projekte, die auf der TOJOY Sharing-Plattform inkubiert wurden, Pläne für einen Börsengang haben. Dies bringt TOJOY seinem Ziel einen Marktwert von über einer Billion Dollar zu erreichen, einen Schritt näher.TOJOY plant, innovative Unternehmen weiterhin dabei zu unterstützen, sich zu großen Unternehmen, die TOJOY als "große Bäume" bezeichnet, zu entwickeln und sein Ökosystem auf diese Weise zu einem "üppigen Wald" auszubauen. Mit diesem System hofft TOJOY, das nächste Billionen-Dollar Super Unicorn zu werden.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1245160/ToJoy.jpgPressekontakt:Guoxiaoyu+86-18611740095guoxiaoyu@tojoy.comOriginal-Content von: ToJoy Shared Holding Group Co.,Ltd., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/134680/4691959