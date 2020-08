DJ Altmaier erwartet keinen neuen Shutdown

BERLIN (Dow Jones)--Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) rechnet nicht mit einem erneuten coronabedingten Stillstand bei den Unternehmen. Er sei dazu "sehr optimistisch, dass wir einen zweiten Shutdown der Wirtschaft verhindern können", sagte er dem Radiosender SWR Aktuell. In der ersten Welle der Corona-Pandemie habe es in den allermeisten Betrieben keine Probleme mit den Infektionen gegeben. Als Beispiele nannte er die Automobil- oder Stahlindustrie, Einzelhändler, Geschäfte oder Tankstellen mit entsprechenden Abstands- und Hygieneregeln. "Das funktioniert", so Altmaier. Wenn es zu Ansteckungen kommt, müssten diese dann "sehr energisch" nachvollzogen werden, beispielsweise mit Quarantäne.

