(shareribs.com) New York 28.08.2020 - In der vergangenen Woche fand der Nominierungsparteitag der US-Demokraten statt. Joe Biden soll Präsident werden und dann auch die Legalisierung von Cannabis anpacken. Der Weg dahin wird jedoch schwierig. Die Anforderung an Joe Biden sind immens. Sollte es der Demokrat schaffen, im November gewählt zu werden, muss er ein gespaltenes Land irgendwie zusammenbringen, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...