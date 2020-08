Die Analysten der UOB Group analysieren die geldpolitische Entscheidung der Bank of Korea. Wichtige Zitate "Die Bank of Korea (BOK) hielt ihren Referenzzinssatz unverändert bei 0,50%..., was dem Marktkonsens und unseren Erwartungen entsprach. Der heutige Zinsbeschluss war einstimmig. Die BOK sagte, dass die Geldpolitik akkommodierend bleiben wird, ...

