Die Wall Street eröffnete am Freitag leicht im Plus. - Tech- und Energiewerte waren bei den Anlegern gefragt - Defensive Sektoren im S&P 500 rutschten ins Minus - Die wichtigsten Aktienindizes in den USA eröffneten am Freitag im Plus, da die Investoren weiterhin die neue politische Strategie der Fed bejubeln, die Beschäftigung vor Inflation stellt. ...

