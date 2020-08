DJ SPD-Chef Walter-Borjans gegen erneute große Koalition

BERLIN (Dow Jones)--SPD-Chef Norbert Walter-Borjans lehnt eíne Fortsetzung der großen Koalition in der nächsten Legislaturperiode ab. Stattdessen würde er Gespräche mit der Linkspartei und der FDP führen.

"Auch wenn die akute Krisenbewältigung gut läuft: Eine große Koalition nach der nächsten Bundestagswahl wäre nicht gut für die SPD und nicht gut für unser Land", sagte er den Zeitungen der Funke Mediengruppe. "Wir müssen die richtigen Weichen stellen über die Corona-Krise hinaus. Das erfordert andere Mehrheiten."

Besonders kritisch sieht Walter-Borjans die Haushaltspolitik der Union in der Corona-Krise. "Jetzt zu sagen, dass die Tilgung in einer kurzen Frist von in zehn Jahren erfolgen soll, ist völlig falsch. 20 Jahre oder mehr wären viel intelligenter", sagte er. "Wenn wir jetzt aufhören zu investieren, machen wir daraus eine Krise für eine ganze Generation."

Der Weg von CDU und CSU führe in die Irre. "Jetzt das Füllhorn ausgießen und unmittelbar danach die Vollbremsung machen - das funktioniert nicht", betonte er. "Die Bundesrepublik hat ein gutes Fundament. Zukunftssicherung zu einem Teil über Kredite zu finanzieren, ist nicht nur verkraftbar, sondern auch gerecht."

Offen zeigte sich der SPD-Politiker hingegen für Koalitionsgespräche mit Linkspartei und FDP. Natürlich würde er auch mit den Linken reden - "wohl wissend, dass es dort auch Positionen gibt, die nicht in eine gemeinsame Schnittmenge passen würden", so Walter-Borjans. Auch mit der FDP würde er sprechen, fügte er hinzu. Allerdings seien die Zeiten vorbei, in denen FDP eine sozialliberale Partei gewesen sei. Daran ändere auch der neue Generalsekretär Volker Wissing nichts.

Scholz soll "ehrlichen Schulterschluss" mit SPD-Chefs suchen

Auch machte Walter-Borjans in dem Interview SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz klare Vorgaben für den Bundestagswahlkampf. "Er muss die Wählerinnen und Wähler erreichen und gleichzeitig die Partei mitnehmen. Das gelingt nur in einem ehrlichen Schulterschluss mit den Parteivorsitzenden, die von den Mitgliedern gewählt worden sind", sagte er. "Wir brauchen keinen Kanzlerkandidaten, der sagt: Jetzt erkläre ich euch mal, was Sozialdemokratie ist. Das Programm macht die Partei mit dem Kandidaten." Er habe keinen Zweifel, fügte Walter-Borjans hinzu, "dass uns das mit Olaf Scholz gelingt".

Die Parteivorsitzenden sorgten "für die Profilschärfung in der SPD ohne Groko-Schere im Kopf - und Olaf Scholz bringt seine Erfahrung einer verlässlichen Umsetzung in praktisches Regierungshandeln ein". Das seien sehr unterschiedliche Aufgaben. "Mit dieser Rollenverteilung werden wir einen erfolgreichen Wahlkampf führen", so Walter-Borjans.

