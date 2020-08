DJ ÜBERBLICK am Abend/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Konsum der US-Haushalte steigt langsamer im Juli

Die US-Verbraucher haben ihre Konsumausgaben im Juli nicht so stark gesteigert wie in den Vormonaten, da eine Welle von neuen Infektionen das Land ergriffen hat. Im Vergleich mit dem Vormonat stiegen die Ausgaben um 1,9 Prozent, wie das US-Handelsministerium mitteilte. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten mit einem Plus von 2,0 Prozent gerechnet. Für Juni wurde ein revidiertes Plus von 6,2 (vorläufig: 5,6 Prozent) genannt.

Merkel schwört Bevölkerung auf schwierige Monate ein

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat die Menschen in Deutschland auf schwere Monate wegen der andauernden Pandemie-Krise eingeschworen. Die Ausbreitung des Coronavirus stelle "nie dagewesene Herausforderungen" dar, die das Leben für alle dramatisch verändert haben. "Das Virus ist eine demokratische Zumutung", sagte Merkel bei ihrer jährlichen Sommerpressekonferenz vor der Hauptstadtpresse. "Man muss damit rechnen, dass manches in den nächsten Monaten noch schwieriger sein wird als jetzt im Sommer." Niemand wisse, wie der Winter ablaufen werde.

Altmaier erwartet keinen neuen Shutdown

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) rechnet nicht mit einem erneuten coronabedingten Stillstand bei den Unternehmen. Er sei dazu "sehr optimistisch, dass wir einen zweiten Shutdown der Wirtschaft verhindern können", sagte er dem Radiosender SWR Aktuell.

Altmaier: Rettung der Wirtschaft kostete 69 Milliarden Euro

Der Bund hat Unternehmen zur Überbrückung der Corona-Krise bislang rund 69 Milliarden Euro zur Verfügung gestellt. Dabei seien alle Unternehmen - auch kleine und mittlere mit 10 bis 40 Beschäftigten - seit Beginn der Pandemie berücksichtigt, sagte Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) in einem Interview des Radiosenders SWR Aktuell.

Regierung rechnet mit weniger schwerem BIP-Rückgang

Die Bundesregierung rechnet mit einem weniger starken wirtschaftlichen Einbruch durch die Corona-Krise als zunächst befürchtet. Am Dienstag (1. September) will Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) die Konjunkturprognosen für dieses und nächstes Jahr aktualisieren und legt dazu eine Interims-Projektion vor, wie eine Sprecherin seines Hauses erklärte.

Berliner Verwaltungsgericht hebt Corona-Demonstrationsverbot auf

Das Berliner Verwaltungsgericht hat das Verbot der für Samstag geplanten Demonstration gegen die Corona-Politik wieder aufgehoben. Der Anmelder habe durch die Bereitstellung von 900 Ordnern und hundert Deeskalationsteams "hinreichende Vorkehrungen" getroffen, entsprechend auf die Versammlungsteilnehmer einzuwirken, teilte das Gericht mit. Aus dem Konzept des Anmelders ist demnach nicht zu erkennen, dass er das Abstandsgebot bei der für 22.500 Menschen angemeldeten Veranstaltung "bewusst missachten" werde.

Katja Kipping tritt nicht erneut als Linken-Chefin an

Nach acht Jahren an der Spitze der Linkspartei wird Katja Kipping nicht für eine weitere Amtszeit kandidieren. Das schrieb die 42-Jährige in einem Brief an ihre Partei, wie die Nachrichtenagentur AFP aus Parteikreisen erfuhr.

SPD-Chef Walter-Borjans gegen erneute große Koalition

SPD-Chef Norbert Walter-Borjans lehnt eíne Fortsetzung der großen Koalition in der nächsten Legislaturperiode ab. Stattdessen würde er Gespräche mit der Linkspartei und der FDP führen.

EZB verlängert Liquiditätslinien mit Kroatien und Rumänien

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat die mit Kroatien und Rumänien vereinbarten Liquiditätslinien um sechs Monate verlängert. Nach Mitteilung der EZB laufen sie nun bis Ende 2021.

EU droht Türkei im Gasstreit mit neuen Sanktionen

Die EU droht der Türkei im Streit mit Griechenland um Erdgas im Mittelmeer mit neuen Sanktionen. Wie EU-Diplomaten mitteilten, einigten sich darauf die EU-Außenminister bei ihrem Treffen in Berlin. Zunächst solle aber "der Diplomatie eine Chance gegeben" werden. Als Termin für eine

Stimmung der US-Verbraucher im August verbessert

Die Stimmung der US-Verbraucher hat sich im August stärker als erwartet aufgehellt. Der an der Universität Michigan berechnete Index für die Verbraucherstimmung in den USA stieg bei der Umfrage am Monatsende auf 74,1 von 72,5 Ende Juli. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten einen Stand von 72,9 erwartet. Bei der ersten Umfrage Mitte des Monats lag er bei 72,8.

Chicagoer Einkaufsmanagerindex fällt unerwartet zurück im August

Die Stimmung der Einkaufsmanager aus dem Großraum Chicago hat sich im August entgegen den Erwartungen eingetrübt. Der Indikator fiel auf 51,2 Punkte, wie die Vereinigung der Chicagoer Einkaufsmanager mitteilte. Im Juli stand der Index bei 51,9 Punkten. Volkswirte hatten einen Wert von 52,5 Punkte erwartet.

+++ Konjunkturdaten +++

Kanada Juni BIP +6,5% gg Mai

Kanada Mai BIP revidiert auf +4,8%

Kanada's 2Q BIP annualisiert -38,7%

Kanada's 2Q BIP PROGNOSE: -40,0%

Kanada 1Q BIP revidiert auf -8,2% von -8,2%

