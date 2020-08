The following instruments on XETRA do have their last trading day on 28.08.2020

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 28.08.2020





ISIN Name

AU000000GPX0 GRAPHEX MNG LTD.

CA39540E1043 GREENPOWER MOTOR CO. INC.

VGG9396G1000 URBAN TEA INC. DL

