Berlin - 69 Prozent der Bundesbürger hält Deutschland "reif" für eine Bundespräsidentin. Das ergibt eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Kantar für das Nachrichtenmagazin "Focus".



Lediglich 13 Prozent verneinten die Frage, 18 Prozent machten keine Angaben. Am höchsten ist die Zustimmung für eine Bundespräsidentin unter den Anhängern der Linkspartei (87 Prozent), gefolgt von den Anhängern der Grünen (85 Prozent), SPD (84 Prozent), CDU/CSU (70 Prozent) und FDP (65 Prozent). Lediglich die Anhänger der AfD sind unentschieden. 33 Prozent halten die Zeit reif für eine Bundespräsidentin, 31 Prozent sind gegenteiliger Ansicht, 36 Prozent machten keine Angaben.



Die Befragung wurde am 25. und 26. August 2020 unter 1.001 Personen durchgeführt. Fragestellung: "Ist in Deutschland Ihrer Ansicht nach die Zeit reif für eine Bundespräsidentin?"

