29.08.2020 Zugemailt von / gefunden bei: Erste Group Research (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com) Aus dem Equity Weekly der Erste Group: In einer Ad hoc-Meldung gab Agrana diese Woche bekannt, die Zuckerfab- rik in Leopoldsdorf (Niederösterreich) nach der diesjährigen Rübenkampag- ne im Dezember 2020 zu schließen. Für einen ökonomisch sinnvollen Wei- terbetrieb wäre eine Rübenanbaufläche in Österreich von mindestens 38.000 Hektar notwendig (gegenüber 26.000 Hektar in der heurigen Sai- son). D.h. falls bis Mitte November dieses Jahres diese höhere Anbaufläche nicht zugesichert werden kann, wird ...

Den vollständigen Artikel lesen ...