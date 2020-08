Unterföhring (ots) -29. August 2020. Werner Hansch (82) schreibt das Sommer-Märchen undgewinnt "Promi Big Brother" 2020. Hervorragende 16,3 Prozent der 14-bis 49-jährigen Zuschauer entscheiden sich am Freitagabend für dasFinale von "Promi Big Brother". Damit siegt SAT.1 in der Prime Timeund gewinnt mit 11,4 Prozent Marktanteil mit großem Vorsprung denTag.Mit Marktanteilen von bis zu 17,5 Prozent in der Prime Time und biszu 15,9 Prozent in der Late Prime sorgt "Promi Big Brother" im August2020 drei Wochen lang erneut für Bestwerte in SAT.1. Im Schnitterzielt die achte Staffel einen starken Marktanteil von 13,3 Prozent(alle Angaben 14-49 J.). Mit 65,47 Prozent der Voting-Stimmen wählen die Zuschauer Werner Hansch, den ältesten "Promi Big Brother"-Bewohner aller Zeiten, zum Sieger. Die Kommentatoren-Legende gewinnt damit 100.000 Euro. Werner Hansch: "Ich danke allen Zuschauern, die mich bis hierher getragen haben. Ihr seid die Paten für den Start in ein neues Leben. Es war rundum toll, ich könnte noch 14 Tage!"SAT.1-Geschäftsführer Kaspar Pflüger: "Was für ein Sommer-Märchen. Eshat sich inhaltlich und quotentechnisch sehr ausgezahlt, 'Promi BigBrother' das erste Mal drei Wochen zu erzählen. In der dritten Wochehat PromiBB jeden Tag die SAT.1-Prime-Time deutlich gestärkt. Daslag sicher auch daran, dass sich anfängliche Favoritenrollen nocheinmal gedreht haben. Insgesamt war 'Promi Big Brother' für SAT.1linear und digital auf allen Kanälen ein großartiger Erfolg. Deshalbfreue ich mich jetzt schon auf neue Bewohner im nächsten Jahr." "Promi Big Brother" linear und digital erfolgreichRund 44 Millionen Video Views auf den digitalen Plattformen (Stand: 28. August 2020) machen "Promi Big Brother" für SAT.1 und sixx auch zu einem herausragenden Online-Erfolg. Auf Joyn, dem Entertainment-Streaming-Portal von ProSiebenSat.1 und Discovery, steigerten sich die Abrufzahlen von "Promi Big Brother"-Inhalten gegenüber dem Vorjahr um 120 Prozent.Die User der SAT.1-App stimmten insgesamt 988.786 Mal über dieinteraktiven Features der "Promi Big Brother"-Fanwelt ab, um dasGeschehen im Märchenland durch das Knusperhäuschen- undSchatztruhen-Voting mitzubestimmen. Ergebnisse der Exits durch Telefon-/SMS-Voting in der Finalwoche ("Wer soll im Märchenland bleiben?")Freitag, 28. August 2020 (Finale)Mischa: 34,53 %, Werner: 65,47 %Donnerstag, 27. August 2020 (Halbfinale)Exit-Voting 1: Emmy: 46,98 %, Kathy: 34,41 %, Katy: 18,61 %Exit-Voting 2: Mischa: 61,92 %, Emmy: 38,08 %Mittwoch, 26. August 2020Emmy: 50,47 %, Simone: 49,53 %Dienstag, 25. August 2020Emmy: 35,64 %, Simone: 33,12 %, Ramin: 31,24 %Montag, 24. August 2020Ramin: 37,07 %, Emmy: 36,46 %, Aaron: 26,47 %Sonntag, 23. August 2020Ikke: 54,15 %, Ramin: 23,57 %, Sascha: 22,28 %Samstag, 22. August 2020Werner: 88,37 %, Adela: 11,63 %Freitag, 21. August 2020Ramin: 55,83 %, Udo: 44,17 %Fotomaterial der Finalshow von "Promi Big Brother" finden Sie aufunserer Presseseite unter http://presse.sat1.de/promibigbrother. Basis: Marktstandard TVQuelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | ProSiebenSat.1 TV Deutschland | Business IntelligenceErstellt: 29.08.2020 (vorläufig gewichtet: 28.08.2020)Bei Fragen:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHCommunications & PR, Show & ComedyKevin Körber, Katrin DietzTel. +49 89 9507-1187, -1154Kevin.Koerber@ProSiebenSat1.comKatrin.Dietz@ProSiebenSat1.com Photo Producing & EditingClarissa SchreinerTel. +49 89 9507-1191Clarissa.Schreiner@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6708/4692130