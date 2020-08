29.08.2020 Zugemailt von / gefunden bei: Erste Group Research (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com) Aus dem Equity Weekly der Erste Group: Der globale Aktienmarktindex stieg in der letzten Woche in EUR um +2,7%. Der S&P 500 outperformte sowohl den europäischen Stoxx 600 als auch den Nikkei 225 deutlich. Der globale Schwellenländerindex erzielte mit +3,9% in EUR einen überdurchschnittlich hohen Zuwachs. Der abschwächende USD begünstigt derzeit den Anstieg der Rohstoff- preise. Die Schwellenländer sind zumeist Exporteure von Rohstoffen und sie profitieren daher von der aktuellen Situation ...

Den vollständigen Artikel lesen ...