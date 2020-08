Berlin - Die Grünen überholen die SPD in der von Kantar/Emnid gemessenen Wählergunst und wären demnach wieder zweitstärkste Kraft, wenn heute Bundestagswahlen wären. Im Sonntagstrend, den das Meinungsforschungsinstitut wöchentlich für "Bild am Sonntag" erhebt, kommen die Grünen in dieser Woche auf 18 Prozent, das sind zwei Prozentpunkte mehr als in der Vorwoche.



Die SPD verliert einen Punkt und liegt nur noch bei 16 Prozent. Klar vorn liegt weiterhin die Union mit unverändert 36 Prozent. Die AfD gewinnt einen Punkt hinzu und kommt auf 11 Prozent. Die Linke bleibt bei 8 Prozent, die FDP verliert einen Zähler auf jetzt 6 Prozent.



Sonstige Parteien würden 5 Prozent wählen (-1). Für "Bild am Sonntag" hatte das Kantar vom 18. bis zum 26. August 2020 1.597 Menschen befragt. Frage: "Welche Partei würden Sie wählen, wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahlen wären?"

