DJ Bafin prüft Abberufung von Wirecard-Bank-Aufsichtsräten - Zeitung

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Finanzaufsicht (Bafin) nimmt nach Informationen der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung (F.A.S.) das Führungspersonal der Wirecard Bank ins Visier. Wie die Zeitung weiter schreibt, kontrollieren noch immer belastete Manager die Bank, die zuvor jahrelang an führender Stelle am Aufbau der Muttergesellschaft, des Skandalkonzern Wirecards, beteiligt waren und dort eng mit dem Führungsduo Markus Braun und Jan Marsalek zusammen gearbeitet haben. Braun sitzt inzwischen in U-Haft, Marsalek ist auf der Flucht, der gesamte Wirecard-Vorstand wurde gekündigt.

In der Wirecard-Bank aber regierten unverändert die Aufsichtsräte, die vorher jahrelang dem Treiben der Konzernspitze zugeschaut hätten; darunter Stefan Klestil, der Sohn des ehemaligen österreichischen Staatspräsidenten, sowie Wulf Matthias, über Jahre Brauns Vertrauter als Aufsichtsratschef von Wirecard. Dieses Personal gerate nun in den Fokus der Finanzaufsicht Bafin, die bisher stets betont habe, dass sie den Skandal nicht hätte früher aufdecken können, dass sie nur für die Wirecard-Bank zuständig war, nicht aber für den Gesamtkonzern. Die Bank als rechtlich eigenständige Einheit, ausgestattet mit einer formellen Banklizenz, sei der einzige werthaltige Teil des Skandalkonzerns und nicht insolvent. Dort könnte die Bafin jetzt durchgreifen und die Aufsichtsräte abberufen, eine entsprechende Prüfung, ob die Manager fachlich wie charakterlich zur Kontrolle eines Kreditinstituts geeignet seien, laufe bereits, schreibt die F.A.S.

Ein Sprecher der Bafin wollte den Artikel mit Hinweis auf seine Verschwiegenheitspflicht nicht kommentieren.

August 30, 2020

