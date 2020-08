Der Marktkapitalisierung der US-Tech-Konzerne hat laut Bank of America erstmals den Wert des gesamten europäischen Aktienmarktes übertroffen. Allein Apple ist über zwei Billionen US-Dollar wert. Noch im Jahr 2007 machten die Aktien von US-Tech-Konzernen wie Apple, Microsoft oder Amazon gerade einmal ein Viertel des Wertes des europäischen Aktienmarktes aus. Getrieben von dem aktuellen Kursfeuerwerk bei den Tech-Aktien an den US-Börsen hat die Marktkapitalisierung der US-Tech-Konzerne jene des Aktienmarktes in Europa erstmals an Wert übertroffen. Das hat eine entsprechende Analyse der ...

