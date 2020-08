Berlin - Linksfraktionschef Dietmar Bartsch hat die Rückzugsankündigung der Parteivorsitzenden Katja Kipping und Bernd Riexinger begrüßt. "Das ist eine souveräne Entscheidung der beiden Vorsitzenden rechtzeitig vor dem Parteitag, der in die Gesellschaft ein Signal des Aufbruchs senden soll", sagte Bartsch den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Montagsausgaben).



Angesichts der Herausforderungen in Deutschland und Europa habe die Linkspartei "eine besondere Verantwortung, für das nächste Jahr ein überzeugendes inhaltliches, strategisches und personelles Angebot zu machen". Ob seine Partei nach der Bundestagswahl eine Regierungsbeteiligung anstrebe, sei dabei "nicht die zentrale Frage". Zur Spitzenkandidatur wollte sich Bartsch nicht einlassen. Diese Frage werde "zum gegebenen Zeitpunkt entschieden".



Bei der vergangenen Bundestagswahl war Bartsch zusammen mit seiner damaligen Co-Fraktionschefin Sahra Wagenknecht angetreten. Der Parteitag findet vom 30. Oktober bis 1. November in Erfurt statt.

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de