Zürich (ots) - Um seinen Kunden entspannte Nächte und energiegeladene Tage zu bescheren, produziert das Schweizer Unternehmen Dagsmejan thermoregulierende, regenerierende und besonders komfortable Schlafbekleidung. Nun launcht das schwedisch-schweizerische Unternehmen, inspiriert von Functional Sportswear die Dagsmejan Functional Sleepwear. Ein logischer Schritt, verbringen wir doch ein Drittel unseres Lebens schlafend. Drei Produktlinien gibt es bereits. Nun launcht Dagsmejan die RECOVERY-Linie. Das speziell entwickelte NattrecoverTM-Material - eine Kombination aus nachhaltigem Tencel, das aus Eukalyptus gewonnen wird und angereicherten Mineralien - ist auf die Schlafbedürfnisse von Sportlern abgestimmt. Der Stoff sorgt für natürliche Tiefenwärme, welche die Muskelregeneration nach einer Trainingseinheit unterstützt.Sowohl Hobbysportler als auch Profiathleten setzen nach dem Sport auf Infrarotbehandlungen. Der Grund: Infrarotwärme hilft der Muskulatur, sich zu entspannen. Zudem sorgt sie für eine bessere Sauerstoff- und Nährstoffzufuhr, was die Muskeln dabei unterstützt, sich zu erholen und zu reparieren. Sogar Muskelkater kann auf diese Weise vorgebeugt oder gelindert werden. Auch bei Sportverletzungen ist Infrarotwärme die perfekte Ergänzung zur Physiotherapie.Die RECOVERY-Produktlinie wird aus dem neu entwickelten Nattrecover-Textil hergestellt. Dieses besteht zu 100 % aus natürlichen Eukalyptus-Lyocell und ist mit wärmeaktiven, energetisierenden Titan-Mineralien angereichert. Letztere reflektieren die Körperwärme in Form von Ferninfrarot-Energie, womit die Durchblutung und die Sauerstoffversorgung des Muskels verbessert werden kann. Gleichzeitig können sich Schlafende auf die gewohnte Dagsmejan-Qualität verlassen. Auch das Nattrecover-Material ist atmungsaktiv und feuchtigkeitsregulierend, sodass der Körper seine optimale Schlaftemperatur halten kann.Erstes Feedback zur RECOVERY-Linie kommt von Profi-Triathleten wie Ronnie Schildknecht (Schweiz) oder Ellie Salthouse (Australien). Sie schätzen den tiefenerholsamen Schlaf und das optimale Schlafklima, das für ihre Leistungsfähigkeit unabdingbar ist. Doch auch Freizeit- und Gelegenheitssportler können von Dagsmejan RECOVERY profitieren.Dagsmejan - Die textile Revolution für BesserschläferDie Schlafbekleidung von Dagsmejan wurde gemeinsam mit Schlafforschern, Materialwissenschaftlern und Textil-Ingenieuren in Zusammenarbeit mit der EMPA St. Gallen sowie der Hochschule für Kunst und Design Luzern entwickelt. Nattrecover ist das Ergebnis eines 18-monatigen Forschungs- und Entwicklungsprozesses, an dem einige der führenden Textilingenieure und Biomechanik-Spezialisten der Schweiz beteiligt waren. "Die richtige Mineralienmischung zu finden, das Druckmuster für eine optimale Regeneration zu entwerfen und es so auf einen Stoff aus feinsten Naturfasern aufzutragen, dass eine optimale Temperaturregulierung, Passform und Komforteigenschaften erhalten bleiben, stellte das Entwicklungsteam vor einige große Herausforderungen", so Andreas Lenzhofer, Geschäftsführer von Dagsmejan. Die Kombination aus der Energear-Funktion von Schoeller Technologies und der Materialauswahl, Aufbringung der Mineralien resp. der Stoffkonstruktion seitens Dagsmejan ist letztendlich aber hervorragend gelungen", ergänzt Hans U. Kohn, COO Schoeller Technologies.Sämtliche Textilien werden vollständig in Europa unter Gesichtspunkten der Nachhaltigkeit produziert und erfüllen höchste Qualitätsansprüche sowie die aktuellen OekoTex-Standards.Flache ergonomische Nähte, minimale Druck- und Reibungszonen sowie volle Bewegungsfreiheit machen Schlaf zum tiefenerholsamen Luxus-Erlebnis. Da die Textilien doppelt so weich wie Baumwolle sind, haben sie zudem den idealen Kuschelfaktor. Die insgesamt fünf Produktlinien sind im schlichten, eleganten Scandi-Chic designt und können sich auch bei Tageslicht sehen lassen.Die RECOVERY Sleepwear umfasst T-Shirts und Shorts für Frauen und Männer und kommt in drei gedeckten Farben. Verfügbar sind die Stücke zu einem Preis von je 89,90 EUR in den Größen von S-2XL. Dank der ergonomischen Designs haben T-Shirts und Shorts eine optimale Passform, die weder zu eng und noch zu locker sitzt.Die neue RECOVERY Sleepwear von Dagsmejan ist in ausgewählten Fachgeschäften, in Wellness- und Health Resorts und online unter www.dagsmejan.com (http://www.dagsmejan.com) erhältlich.Warum erholsamer Schlaf in der Welt des Sports eine besondere Rolle spielt erfahren Sie unter https://www.dagsmejan.com/blogs/sleep/sleep-a-game-changer-in-the-athletic-world. Weitere Informationen sind unter @dagsmejan_sleepwear auf Instagram, @dagsmejan auf Facebook oder auf Twitter abrufbar.ÜBER DAGSMEJANDas schwedisch-schweizerische Unternehmen mit Sitz in St. Gallen, das 2016 von Catarina Dahlin und Andreas Lenzhofer gegründet wurde, revolutioniert den Markt mit Functional Sleepwear. Allen Produktlinien ist gemein, dass sie auf feinsten Naturfasern basieren, ultra-leicht sind und für höchsten Schlafkomfort sorgen. Besonders großer Wert wird außerdem auf nachhaltige Produktionsmethoden gelegt. Auch die Herstellung findet ausschließlich in Europa statt. Dagsmejan ist ein schwedisches Wort, das sich auf die letzten Tage des Winters bezieht, wenn die Wärme der Sonne den Schnee schmilzt - eine Zeit, in der die Natur nach einer dunklen und kalten Periode erwacht. 