Die Infineon-Aktien startet recht verhalten in die neue Handelswoche. Für eine Trendfortsetzung muss der Kurs des Halbleiterherstellers das Mehrjahreshoch bei 23,60 Euro nachhaltig überwinden. Ein erster Anlauf scheiterte in der vergangenen Woche bei 24,12 Euro.Wie bei vielen DAX-Werten folgte auch bei Infineon auf den Corona-Crash eine dynamische Erholungsrallye, die die Aktie um mehr als 100 Prozent nach oben führte. Nach den Quartalszahlen ist der Kurs in den Konsolidierungsmodus übergegangen.

