Das E-Auto-Startup Bollinger hat mit Deliver-E einen elektrischen Kleintransporter vorgestellt. Das Lieferfahrzeug soll 2022 in Produktion gehen. Obwohl die Produktion des Elektro-SUVs B1 und des E-Pickup-Trucks B2 noch nicht angelaufen ist, hat Bollinger bereits ein neues Gefährt vorgestellt: Mit Deliver-E will das US-amerikanische E-Auto-Startup auch in den Markt für elektrische Kleintransporter einsteigen. Mit der Herstellung will Bollinger im Jahr 2022 beginnen. Der Kleintransporter soll mit unterschiedlich großen Batterievarianten ...

