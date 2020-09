Gerade in diesem Jahr steht der Goldpreis wieder im Fokus der Anleger. Zu verdanken ist das der Corona-Pandemie, die Börsianer sichere Hafen aufsuchen ließ. Infolgedessen erklomm der Goldpreis ein neues Allzeithoch - gerade vor diesem Hintergrund rückt die Schattenseite des Goldmarktes in den Blick.? Wie es vom Gold- zum Dollarstandard kam ? Die Rolle von Gold für Notenbanken im Blick? Manipulation am Goldmarkt könnte möglich seinGold ist das wohl älteste Wertmittel - Kaiser, Staaten ...

