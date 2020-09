STUTTGART (dpa-AFX) - Die "Stuttgarter Zeitung" zu den Krawallen vor dem Berliner Reichstag:

"Als der Bundestag nach Berlin umgezogen ist, hat er dort anders als in Bonn bewusst auf eine Bannmeile verzichtet. Das Volk wird von seinen Repräsentanten nicht ausgesperrt. Es gibt kaum einen transparenteren Parlamentsbetrieb als den im ehemaligen Reichstagsbau. Jeder kann dort den Abgeordneten über die Schulter blicken - und sei es von der gläsernen Kuppel herab. Volksnähe heißt allerdings nicht, dass diejenigen, die am lautesten schreien, vorrangig Gehör finden müssten. "Wir sind das Volk" ist ein Anspruch, für den es nicht ausreicht, ihn lediglich zu reklamieren. Die Corona-Opposition ist in Deutschland bestenfalls ein Völkchen."/yyzz/DP/fba