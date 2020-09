St. Gallen (awp) - Vifor Pharma hat Gregory Oakes zum Präsidenten Nordamerika und Mitglied der Geschäftsleitung ernannt. Die Berufung gilt per (heutigem) 1. September 2020. Oakes verfügt laut Mitteilung vom Dienstag über eine ausgewiesene Erfolgsbilanz im Aufbau und in der Führung von Organisationen in verschiedenen therapeutischen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...