Grundsätzlich befindet der Ölmarkt sich derzeit in einem Spannungsfeld zwischen Nachfragesorgen wegen der Corona-Krise und einem tendenziell steigenden Angebot.Singapur - Die Ölpreise haben am Dienstag im frühen Handel unter anderem wegen des schwächeren Dollar zugelegt und nähern sich damit wieder dem erst am Montagmittag erreichtem Höchststand nach dem historischen Corona-Crash. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Dienstagmorgen 45,80 Dollar - das waren 52 Cent mehr als am Montagabend. Der Anstieg am Dienstag ging zum Teil auf den...

Den vollständigen Artikel lesen ...