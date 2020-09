Der Langfristchart beim Soja Future offenbart seit nunmehr 2018 einen Abwärtstrend, dieser reichte bis April dieses Jahres auf 808,25 US-Cent abwärts. Erst in diesem Bereich konnte unter hoher Volatilität ein Boden ausgebildet werden, der im weiteren Verlauf Anfang Juni zu einem untergeordneten Kaufsignal mit einem Ziel um 904 US-Cent geführt hatte. Dieses Niveau wurde aber schon wieder unlängst verlassen, nachdem der Sojapreis in den letzten Wochen massiv an Wert zugelegt hatte und über die Marke von 950 US-Cent gesprungen ist. Weiteres Kurspotenzial ist noch vorhanden, allerdings dürfte das mittelfristige Widerstandsband aus 2018/2019 Soja an dieser Stelle wieder ausbremsen. Bis dahin allerdings könnten sich eine hochgehebelte Long-Position durchaus noch lohnen.

Hürde aus 2018/2019 im Fokus

