Anzeige
Mehr »
Login
Dienstag, 01.09.2020 Börsentäglich über 12.000 News von 648 internationalen Medien
Goldpreis im Rallymodus: Einstieg nicht verpassen bei dieser spottbilligen Goldaktie!
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A16140 ISIN: DE000A161408 Ticker-Symbol: HFG 
Xetra
01.09.20
13:06 Uhr
44,380 Euro
+1,280
+2,97 %
Branche
Nahrungsmittel/Agrar
Aktienmarkt
Prime Standard
DAX International 100
MDAX
1-Jahres-Chart
HELLOFRESH SE Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
HELLOFRESH SE 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
44,40044,46013:22
44,40044,42013:22
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
EVOTEC
EVOTEC SE Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
EVOTEC SE22,850+2,01 %
HELLOFRESH SE44,380+2,97 %
VONOVIA SE61,16+1,93 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.