CITIGROUP STARTET EVOTEC MIT 'BUY' - ZIEL 29,50 EURCOMMERZBANK STARTET ALLGEIER MIT 'BUY' - ZIEL 76 EURCOMMERZBANK HEBT ZIEL FÜR FIELMANN AUF 70 (60) EUR - 'BUY'CREDIT SUISSE HEBT ZIEL FÜR DEUTSCHE TELEKOM AUF 18 (17) EUR - 'NEUTRAL'GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR ALSTRIA OFFICE AUF 13,30 (12,10) EUR - 'NEUTRAL'GOLDMAN SENKT AROUNDTOWN AUF 'NEUTRAL' (BUY) - ZIEL 5 (5,20) EURGOLDMAN SENKT DEUTSCHE WOHNEN AUF 'SELL' (NEUTRAL) - ZIEL 37,20 (35,30) EURGOLDMAN HEBT ZIEL FÜR GRAND CITY PROPERTIES AUF 24 (20,90) EUR - 'BUY'GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR LEG IMMOBILIEN AUF 135,90 (115,80) EUR - 'BUY'GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR VONOVIA AUF 81,10 (68,20) EUR - 'CONVICTION BUY LIST' GOLDMAN HEBT ZALANDO AUF 'BUY' (NEUTRAL) - ZIEL 87 (71) EURJPMORGAN SENKT ZIEL FÜR HELLOFRESH AUF 37 (40) EUR - 'NEUTRAL'MAINFIRST HEBT ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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