In den vergangenen Wochen steht die Allianz-Aktie bei den Anlegern nicht hoch im Kurs. Am gestrigen Montag war der Münchner Versicherer mit einem Minus von 2,3 Prozent sogar der zweitschlechteste Wert aller 30 DAX-Titel - nur die Deutsche Bank verlor mehr. Einer der Gründe war eine neue Analyse der Commerzbank zu Rück- und Erstversicherern, worin die Allianz nicht so positiv abschneidet."Halten" mit Kursziel 210 EuroAnalyst Michael Haid ist optimistischer für Rückversicherer wie die Munich Re. Im ...

Den vollständigen Artikel lesen ...