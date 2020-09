Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv An den Aktienmärkten zeigt sich aktuell ein häufig gesehenes Bild. Der DAX kämpft nach starken Zuwächsen mit Problemen und rutscht wieder unter die Marke von 13.000 Punkten. In den USA eilt der Technologieindex Nasdaq von Rekord zu Rekord. Bei den Einzelwerten geht es heute um Euro, Tesla, Apple, BioCryst, BMW, Zalando, Bayer und Nel. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR, informiert über die Lage an den Märkten. Live aus Frankfurt meldet sich Korrespondent Patrick Dewayne mit einem ersten Stimmungsbericht kurz vor Handelsbeginn.