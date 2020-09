Das Proptech-Unternehmen investiert das frische Kapital in das globale Wachstum, die weitere Produktentwicklung und den beschleunigten Mitarbeiteraufbau an allen fünf Standorten.Zürich - Das Proptech-Unternehmen PriceHubble erhält im Rahmen einer Finanzierungsrunde weiteres Kapital, welches PriceHubble in sein globales Wachstum, die weitere Produktentwicklung und den beschleunigten Mitarbeiteraufbau an allen fünf Standorten investieren wird. Federführende Investoren sind der Helvetia Venture Fund und Swiss Life. Zudem holt PriceHubble mit der SORAVIA in Österreich und...

Den vollständigen Artikel lesen ...