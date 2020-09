SYDNEY (dpa-AFX) - Die australische Notenbank hat wegen der wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise ihren lockeren geldpolitischen Kurs bestätigt und das Kreditprogramm für kleine und mittelständische Unternehmen ausgeweitet. Der Leitzins bleibe bei 0,25 Prozent, teilte die Bank of Australia (RBA) am Dienstag in Sydney mit. Die Entscheidung war erwartet worden. Notenbankchef Philip Lowe betonte, dass die Währungshüter weiter alles dafür tun werden, die Erholung der Wirtschaft zu unterstützen. Da die Unsicherheit infolge der Corona-Pandemie groß ist, wurde schon einmal das Kreditprogramm, mit dem Banken kleine und mittlere Unternehmen mit Krediten stützen können, deutlich ausgeweitet.

So könnten sich die Kreditinstitute zusätzliches Geld zu günstigen Konditionen besorgen, das sie dann weiterreichen können. Zudem werde die Laufzeit des Programms verlängert, teilte die RBA weiter mit. Das Volumen, das sich auf das gesamte Kreditvolumen der berechtigten Banken bezieht, werde auf etwa 200 Milliarden australische Dollar ausgeweitet. Bislang hatte die Notenbank es auf rund 90 Milliarden Dollar ausgelegt - davon seien bisher etwa 50 Milliarden Dollar abgerufen worden. Zudem laufe das Programm jetzt bis Mitte kommenden Jahres und nicht nur bis Ende September, hieß es weiter.

Neben der Corona-Krise bereitet der australischen Wirtschaft der schwache US-Dollar Sorgen. Dieser belastet die Exportwirtschaft des Landes. So stieg der Kurs des australischen Dollar im Vergleich zur US-Währung seit Mitte März um knapp 28 Prozent auf den höchsten Stand seit Sommer 2018. Zuletzt sorgte die veränderte geldpolitische Zielsetzung der US-Notenbank Fed für Gewinne der meisten Währungen im Vergleich zum US-Dollar. Die am vergangenen Donnerstag verkündeten Neuerungen könnten längerfristig zu einer höheren Inflation in den USA führen.

Die US-Notenbank Fed hatte am Donnerstag bekanntgegeben, dass sich ihr Inflationsziel künftig an Durchschnittswerten orientieren soll. Bisher stellt das Preisziel der Fed ein Punktziel dar, das sie möglichst exakt erreichen will. Auch das Beschäftigungsziel für den Arbeitsmarkt wurde leicht abgeändert./zb/jsl/stk