In der Vergangenheit wurde immer wieder spekuliert, nun ist es offiziell: Rocket Internet zieht sich von der Börse zurück und hat den Aktionären am Dienstagmorgen ein Rückerwerbsangebot für ihre Anteile vorgelegt. Die Aktie springt daraufhin kräftig nach oben. Rocket Internet hat am Dienstag konkrete Pläne zum Rückzug von der Börse bekanntgegeben und den Aktionären direkt ein Angebot zum Rückkauf ihrer Anteile unterbreitet. Demnach bietet die Start-up-Schmiede 18,57 Euro pro Aktie. Dies entspreche ...

