01.09.2020 - Die Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650) hat die Übernahme der SABO Maschinenfabrik von John Deere, welche im Juni 2020 unterzeichnet wurde, erfolgreich abgeschlossen. Die SABO Maschinenfabrik GmbH, eine der führenden Marken für hochwertige handgeführte Rasenmäher und tragbare Elektrowerkzeuge in Europa, wird als neue Plattforminvestition das Segment Goods & Services des Mutares Portfolios stärken. Das Unternehmen beschäftigt rund 125 Mitarbeiter an seinem Produktionsstandort in Gummersbach, Deutschland. Seit der Gründung im Jahr 1932 ist die Marke SABO ein traditionsreiches ...

