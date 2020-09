Der Swiss Market Index verliert fortgesetzt an Schwung, doch die Nachfrage war zuletzt immer noch hoch genug für eine Stabilisierung. Der SMI verlässt den bis Juni zurück verfolgbaren Aufwärtstrendkanal (grün), was das nachlassende Käuferinteresse gut widerspiegelt. Allerdings dürften die in den Vorwochen mehrfach bewährten horizonta ...

