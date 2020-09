Der Euro hat am Dienstag in der Früh weiter zugelegt. Zwischenzeitlich erreichte die Gemeinschaftswährung mit 1,1997 Dollar den höchsten Stand seit Mai 2018. Zuletzt stand er gegen 8.50 Uhr etwas darunter bei 1,1989 Dollar.Am Vorabend war der Euro in New York bei 1,1936 US-Dollar gehandelt worden. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte ihren Referenzkurs am Montagnachmittag auf 1,1940 (Freitag: 1,1915) ...

