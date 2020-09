DJ ÜBERBLICK am Morgen/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Chinesischer Industrie-PMI steigt im August weiter an

In der chinesischen Industrie hat sich die Aktivität im August weiter belebt. Der von Caixin Media Co und dem Researchhaus Markit ermittelte Einkaufsmanagerindex (PMI) für den verarbeitenden Sektor erhöhte sich auf 53,1 (Juli: 52,8) Punkte, ist der höchste Stand seit Januar 2011. Bereits im Juli hatte der Index ein neun-Jahres-Hoch markiert. Der Index beruht auf einer Umfrage unter rund 400 Unternehmen, wobei auch kleinere, in Privatbesitz befindliche Firmen stärker berücksichtigt sind.

Australische Notenbank hält Leitzins stabil

Die australische Notenbank hält an ihrer Geldpolitik fest, die sie im März festgelegt hat, um den durch die Pandemie verursachten starken wirtschaftlichen Abschwung zu bekämpfen. Der Rat der Reserve Bank of Australia (RBA) ließ den Leitzins auf dem Rekordtief von 0,25 Prozent und bestätigte auch die Zielrendite für die dreijährige Staatsanleihe bei ebenfalls 0,25 Prozent.

Grüne: Nur ein Wunder verhindert Wirecard-Untersuchungsausschuss

Im Wirecard-Skandal wird es nach dem Ende einer Sondersitzung des Bundestags-Finanzausschusses am Dienstag mit hoher Wahrscheinlichkeit zur Einsetzung eines parlamentarischen Untersuchungsausschusses kommen. Auch die Grünen, die sich diese Frage bislang offen gehalten hatten, halten einen Untersuchungsausschuss nach Aussagen ihrer Finanzexpertin Lisa Paus inzwischen angesichts der neuesten Entwicklung für so gut wie unausweichlich.

Spahn überrascht von Zusammensetzung der Corona-Demos

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat sich angesichts der Zusammensetzung der Corona-Demonstrationen am vergangenen Wochenende überrascht gezeigt. "Dass die Regenbogenflagge, die Flagge von Freiheit, Recht, Emanzipation der Schwulenbewegung, auf der gleichen Demo wie die Reichsflagge ist und die Nazi-Symbole - da fragt man sich schon, was ist da los?", sagte Spahn im ZDF-heute-journal.

Heil sieht in Tarif-Angebot der Fleischindustrie Ablenkungsmanöver

Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) hat das Angebot der Fleischindustrie für einen flächendeckenden Tarifvertrag als Ablenkungsmanöver bezeichnet. Er werde sich durch "Ablenkungsmanöver" nicht von seinem Vorhaben abbringen lassen, Werkverträge und Leiharbeit in der Branche gesetzlich verbieten zu lassen, sagte Heil der Neuen Osnabrücker Zeitung.

Warnungen vor weiterer Radikalisierung der Corona-Proteste

Nach den Ausschreitungen am Wochenende in Berlin mehren sich die Warnungen vor einer weiteren Radikalisierung der Bewegung gegen die Corona-Maßnahmen. Rechtsextremisten seien dabei, die Bewegung "komplett zu kapern", sagte der Vizechef der Gewerkschaft der Polizei (GdP), Jörg Radek, in einem Interview. Der Zentralrat der Juden warnte vor wachsendem Antisemitismus im Zuge der Protestbewegung.

Hamas und Israel vereinbaren Deeskalation

Nach wochenlangem gegenseitigem Beschuss haben die im Gazastreifen herrschende Hamas und die israelische Regierung deeskalierende Maßnahmen vereinbart. Die Attacken mit Brandballons sowie andere Angriffe auf israelisches Territorium würden komplett eingestellt, verlautete aus Kreisen der Palästinenserorganisation. Die israelische Zivilverwaltung für die besetzten Gebiete teilte ihrerseits mit, der als Reaktion auf die Angriffe geschlossene Grenzposten Kerem Schalom werde wieder geöffnet und Treibstofflieferungen in den Gazastreifen wieder erlaubt.

Bostic besorgt über nachlassende fiskalische Unterstützung

Der Präsident der Federal Reserve von Atlanta, Raphael Bostic, sieht in der Krise Grenzen für die Unterstützung der Wirtschaft durch die US-Notenbank. Zudem zeigte er sich vor dem Hintergrund einer langsamer als erwarteten Erholung besorgt, dass die Hilfe der Regierung nachlässt. Jüngste Daten deuteten darauf hin, dass sich die laufende Erholung verlangsamt, sagte Bostic.

Präsidentschaftskandidat Biden gibt Trump Mitschuld an Gewalt in Portland

Der demokratische US-Präsidentschaftskandidat Joe Biden hat Amtsinhaber Donald Trump eine Mitschuld an der tödlichen Gewalt am Rande von Protesten gegeben. "Es brennen Feuer, und wir haben einen Präsidenten, der die Flammen anfacht", sagte Biden in der Stadt Pittsburgh. "Er kann die Gewalt nicht stoppen, weil er sie seit Jahren schürt."

Japan/Arbeitslosenquote Juli 2,9% (PROG: 3,0%)

Japan/Kfz-Absatz Aug -18,5% gg Vorjahr

Südkorea BIP 2Q revidiert -3,2% (vorläufig: -3,3%) gg Vorquartal

Südkorea BIP 2Q revidiert -2,7% (vorläufig: -2,9%) gg Vorjahr

Indonesien Kernverbraucherpreise Aug +2,03% gg Vorjahr (Juli: +2,07%)

