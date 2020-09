Boston (ots/PRNewswire) - Tivoli Audio, seit langem bekannt für seine benutzerfreundlichen und zeitlos gestalteten Audioprodukte, stellt das Model One+ vor, ein DAB-Radio, das analogen Stil mit hoher Funktionalität vereint.Das klassische Tischgerät Model One, das vor 20 Jahren geschaffen wurde, hat eine Überarbeitung erfahren, die dem wachsenden Marktanteil des Digital Audio Broadcasting Rechnung trägt. Auf seiner neu gestalteten Vorderseite zeigt das Model One+ zeitloses Design mit klarer Linienführung und praktischer Nutzung durch einfache Bedienelemente. Die klassische Ästhetik dieses Radios bietet denselben Charme wie das ursprüngliche Model One für Schlafzimmer, Küche, Büro und Wohnzimmer.Der Top-Lautsprecher stellt höchste Audioqualität zur Verfügung, die überall im Haus genossen werden kann - über DAB+, FM, Bluetooth® und verkabelte Quellen. Praktische Regler, darunter der berühmte Tuning-Regler und fünf Tasten für Voreinstellungen ermöglichen den schnellen Wechsel zwischen bevorzugten Sendern. Eine Fernbedienung stellt neben diesen noch weitere Funktionen bereit, darunter Wecker und Einstellung des hochwertigen LED-Displays.Die eleganten Radios von Tivoli Audio haben bei Trendsettern stets Anklang gefunden. Das Model One+ ist im klassischen Farbton Walnuss/Beige erhältlich und auch in Grau/Weiß sowie Eiche/Schwarz. Diese zwei neuen Farbgestaltungen sind exklusiv für das Model One+.Wie alle Produkte von Tivoli Audio vereint das Model One+ Stil, Klangqualität und Benutzerfreundlichkeit. Das Model One+ ist zeitlos, passt zu jedem Trend und verleiht jeder Umgebung den Hauch von Stil.Tivoli Audio Model One+ 249 EURFür Fachhändler: www.tivoliaudio.euInformationen zu Tivoli Audio:Tivoli Audio produziert und vermarktet preisgekrönte Audioprodukte, die für erstklassigen Klang, einfache Bedienung und einzigartiges, zeitloses Design bekannt sind. Tivoli Audio wurde im Jahr 2000 gegründet und ist bei Luxushotels wie Ritz Carlton, W Hotels und SoHo Grand zu einer beliebten Marke geworden, um den Aufenthalt der Gäste zu bereichern. Die Produkte von Tivoli Audio werden mittlerweile weltweit in mehr als 30 Ländern verkauft.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1245553/l_M1P_OakBlk_Desk.jpgPressekontakt:Weitere Informationen sowie Bilder erhalten Sie unterpress@tivoliaudio.comOriginal-Content von: Tivoli Audio, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/120185/4693924