Basel (awp) - Novartis baut in Schweizerhalle im Kanton Basel-Landschaft zwei neue Produktionslinien zur Herstellung von Wirkstoffen. Der Pharmakonzern nimmt dafür rund 70 Millionen Franken in die Hand. In den nächsten Monaten werde in einem bestehenden Gebäude in Schweizerhalle eine moderne Anlage zur Produktion komplexer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...