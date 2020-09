DJ AstraZeneca: EU lässt Imfinzi bei kleinzelligem Lungenkrebs zu

Von Anthony O. Goriainoff

LODON (Dow Jones)--Der Pharmakonzern Astrazeneca hat für sein Medikament Imfinzi in der EU die Zulassung zur Behandlung von kleinzelligem Lungenkrebs bei Erwachsenen in Kombination mit einer Auswahl an Chemotherapien erhalten. Die Zulassung basiere auf positiven Ergebnissen der Phase-III-Studie Caspian. Diese zeige, dass Imfinzi plus Chemotherapie einen statistisch signifikanten und klinisch bedeutsamen Gesamtüberlebensvorteil für die Erstlinienbehandlung von Patienten mit kleinzelligem Lungenkrebs, auch bekannt als ES-SCLC, zeigte.

"Imfinzi in Kombination mit Etoposid und entweder Carboplatin oder Cisplatin ist auch in den USA, Japan und mehreren anderen Ländern für die Behandlung von ES-SCLC in der Erstlinienbehandlung zugelassen und wird derzeit in anderen Ländern einer behördlichen Prüfung unterzogen", teilte das Unternehmen mit.

Zudem gab Astrazeneca separat bekannt, dass das Nierenmedikament Farxiga nachweislich das Überleben von Patienten mit chronischer Nierenerkrankung mit und ohne Typ-2-Diabetes signifikant verlängert. "Farxiga ist auch das erste Medikament seiner Klasse, das einen Nutzen bei der Behandlung sowohl von Herzinsuffizienz als auch von chronischer Nierenerkrankung bei Patienten mit und ohne Typ-2-Diabetes zeigt und das Risiko von Krankenhausaufenthalten wegen Herzinsuffizienz und Nephropathie bei Typ-2-Diabetes reduziert", teilte der Konzern mit.

