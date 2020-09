01.09.2020 Beitrag von boersenradio.at (Hinweis: 2016 wurde der Umfang der Österreich-Berichterstattung im Börsen Radio Network deutlich erhöht. Dies geschieht mit finanzieller Zuwendung von http://www.boerse-social.com. Unterstützer gesucht: Mail an office@boerse-social.com. Bitte weitersagen: https://www.boerse-social.com/gabb.) 10:38 Audio hören boersenradio.at im Gespräch mit: Herr Dr. Thomas Birtel, STRABAG SE. Thema: Strabag bekommt die Coronapandemie ein Stück weit zu spüren: Die Leistung, also die wichtige Kennzahl in der Baubranche, ist im ersten Halbjahr 2020 um 10 % gesunken auf 6,7 Mrd. Euro. Nun wurde die Jahresprognose angehoben. CEO-Thomas Birtel: "Inzwischen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...