Die aktuell längste Serie: Callaway Golf mit 7 Tagen Plus in Folge (Performance: 11.61%) - die längste Serie dieses Jahr: Saint Gobain 14 Tage (Performance: 33.72%). Tagesgewinner war am Montag SW Umwelttechnik mit 7,39% auf 37,80 (168% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 11,18%) vor paragon mit 6,85% auf 9,98 (20% Vol.; 1W -3,11%) und Adler Real Estate mit 5,16% auf 14,26 (64% Vol.; 1W 6,42%). Die Tagesverlierer: Steinhoff mit -7,26% auf 0,05 (69% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance -2,13%), Drägerwerk mit -5,84% auf 71,00 (203% Vol.; 1W -7,79%), Epigenomics mit -5,59% auf 2,87 (290% Vol.; 1W -5,28%)Die höchsten Tagesumsätze hatten Novo Nordisk (4116,91 Mio.), Coca-Cola (1833,68) und Roche GS (1377,16) ....

Den vollständigen Artikel lesen ...