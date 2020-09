DJ Vodafone fusioniert Sendeturmgeschäft mit dem von Bharti

LONDON (Dow Jones)--Die Vodafone Group nimmt den Faden zur Fusion des eigenen Sendeturmgeschäfts mit dem der indischen Bharti Airtel wieder auf. Die Briten vereinbarten, für die eigene Beteiligung von 42 Prozent an Indus Towers 760 Millionen neue Aktien des fusionierten Sendeturmbetreibers zu erhalten. Damit werde Vodafone 28,2 Prozent an Bharti Infratel halten. Der Anteil der Inder an ihrer Tochter sinkt auf 36,7 Prozent von zuvor 53,5 Prozent.

Kontrolliert werden soll das fusionierte Geschäft von beiden Partnern. Vodafone teilte mit, die Beteiligung am Sendeturmbetreiber komme auf einen Marktwert von aktuell gut 2 Milliarden US-Dollar.

