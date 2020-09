DJ Aroundtown erhöht Aktienrückkauf-Volumen auf bis zu 1 Mrd EUR

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Immobilienkonzern Aroundtown erhöht sein Budget für den Rückkauf eigener Aktien auf bis zu 1 Milliarde Euro. Zusätzlich zu dem am 2. Juni angekündigten Rückkaufprogramm unterbreitet das Unternehmen seinen Aktionären ein Rückkaufangebot für bis zu 165 Millionen Aktien zu einem Preis zwischen 4,60 und 5,00 Euro pro Aktie. Die Annahmefrist beginnt am 3. September und endet am 16. September um Mitternacht, wie die Aroundtown SA mitteilte.

Vor gut drei Monaten hatte das Unternehmen angekündigt, bis zum Jahresende bis zu 120 Millionen Aktien zu einem maximalen Volumen von 500 Millionen Euro an der Börse zu kaufen. Das nun bekanntgegebene öffentliche Aktienrückkaufangebot läuft parallel zum diesem Rückkaufprogramm und das Volumen des gesamten Aroundtown durchgeführten Aktienrückkaufs wurde auf einen Betrag von bis zu 1 Milliarde Euro festgelegt.

Die Entscheidung zur Aufstockung der Volumens folgt auf die erfolgreichen Veräußerungsaktivitäten von Aroundtown, von denen seit Jahresbeginn 1 Milliarde Euro über dem Buchwert unterzeichnet wurden.

September 01, 2020 03:37 ET (07:37 GMT)

