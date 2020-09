Rocket Internet strebt ein Delisting an. Investoren die seit dem Börsengang 2014 dabei sind drohen nun hohe Verluste. Denn die Samwer-Brüder wollen nur 18,57 Euro pro Aktie zahlen - sogar weniger als der aktuelle Preis.Der Kapitalmarkt habe als Finanzierungsmöglichkeit für das Unternehmen an Bedeutung verloren, teilte Rocket Internet am Dienstag mit. Die Abwesenheit vom Aktienmarkt mit seinen Berichtspflichten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...