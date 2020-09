Die Startup-Beteiligungsgesellschaft Rocket Internet will sich von der Börse zurückziehen. Der Kapitalmarkt habe als Finanzierungsmöglichkeit für das Unternehmen an Bedeutung verloren, begründet das Unternehmen. Den Aktionären wird angeboten, ihre Aktien zu je 18,57 Euro abzukaufen (Montag-Schlusskurs: 18,95 Euro). Der gebotene Preis würde dem volumengewichteten Durchschnittskurs der letzten sechs Monate entsprechen, so Rocket. Der Kurs beim IPO in 2014 lag bei 42,50 Euro. Auf einer außerordentlichen Hauptversammlung am 24. September sollen nun die Aktionäre über den Einzug der im Rahmen des Delistingprozesses zurückgekauften Aktien entscheiden.

