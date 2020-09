Ertrag von $ 8,4 Millionen im 2. Quartal 2020, ein Plus von 84 % gegenüber dem Vorquartal

Ertrag von $ 14,7 Millionen im ersten Halbjahr 2020, eine Steigerung von 74 % gegenüber dem Gesamtjahr 2019

mit einem Ertrag von $ 8,4 Millionen

Vancouver, BC, Kanada, 31. August 2020 - Leaf Mobile Inc. (TSX.V: LEAF), ein führender Entwickler und Herausgeber von mobilen Spielen für die Gegenkultur, veröffentlichte heute die Finanzergebnisse für das zweite Quartal 2020. Das Unternehmen organisiert am 1. September um 6.00 Uhr PT/9.00 Uhr ET eine Telefonkonferenz zur Diskussion der Ergebnisse des zweiten Quartals und des ersten Halbjahrs (Einwahldaten: siehe unten).

In dem zum 30. Juni 2020 abgeschlossenen zweiten Quartal schloss LEAF seine qualifizierende Transaktion ab, welche die Übernahme von LDRLY (Technologies) Inc. ("LDRLY") umfasste. Vor dem Abschluss der qualifizierenden Transaktion am 17. April 2020 war LEAF (damals bekannt als "Caprice Business Development Canada Inc.") gemäß den TSXV-Richtlinien ein "Capital-Pool-Unternehmen" und verfügte über keinen aktiven Geschäftsbetrieb. Mit dem Abschluss seiner qualifizierenden Transaktion wurde LDRLY zur operativen Geschäftseinheit von LEAF, über welche die gesamte Geschäftstätigkeit durchgeführt wird.

Obwohl der Zwischenabschluss für den Zeitraum bis zum 17. April allein die finanzielle Performance von LEAF und danach die gemeinsame finanzielle Performance von LEAF und LDRLY abbildet, schließen der Abschluss und die entsprechende MD&A die Entwicklungen und Analyse der gemeinsamen Geschäftstätigkeit sowohl von LEAF als auch von LDRLY in den gesamten sechs Monaten bis zum 30. Juni 2020 ein; dies gilt auch für diese Pressemitteilung.

Wichtigste Finanzergebnisse:

*Alle Beträge in $ CAD, sofern nicht anderweitig angegeben; die Zahlen sind auf eine Dezimalstelle aufgerundet.*

- Gesamtertrag von $ 9,6 Mio. im Q2/2020, ein Plus von $ 4,4 Mio. (+84 %) im Vergleich mit dem Vorquartal mit $ 5,2 Mio.

- Ertrag im ersten Halbjahr 2020 (1H/2020) von mehr als $ 14,7 Mio., also mehr als der Ertrag des Gesamtjahrs 2019 mit $ 8,4 Mio.; dies stellt einen Zuwachs von 74 % bzw. von +$ 6,3 Mio. im Jahresverlauf dar.

- Cashflow aus den Einnahmen mit Spielen von $ 2,2 Mio. im 1H/2020, eine Zunahme von $ 3,7 Mio. gegenüber dem Vorjahreszeitraum 2019 infolge von signifikantem Wachstum in unserem Game-Portfolio und der Einführung eines neuen Titels, Cheech & Chong Bud Farm, im 2. Quartal.

- Nettoeinnahmeverlust im 2. Quartal von ($ 0,1 Mio.) gegenüber einem Nettogewinn von $ 0,2 Mio. im Vorquartal, insbesondere aufgrund von einmaligen Kosten im Zusammenhang mit der Börsennotierung[i] und einmalige Kosten im Zusammenhang mit der Einführung eines neuen Titels, Cheech and Chong Bud Farm.

- Nettoeinnahmen im 1H/2020 von $ 0,1 Mio. nach einmaligen Kosten im Zusammenhang mit der Börsennotierung1 und einmaligen Kosten im Zusammenhang mit der Einführung eines neuen Titels.

Darcy Taylor, der CEO von Leaf Mobile, nahm dazu wie folgt Stellung: "Wir konnten mit dem Ergebnis aus unseren Game-Titeln sowohl im ersten Halbjahr 2020 wie auch auf Quartalsbasis ein rasantes Wachstum verzeichnen. Unsere Rekordergebnisse für das zweite Quartal haben unsere Erwartungen übertroffen. Das Ertragswachstum in dem Quartal liegt bei sämtlichen Titeln und bei unserem neuesten Titel, Cheech & Chong Bud Farm, über Plan. In unseren bisherigen Geschäftsergebnissen schlägt sich die gute Umsetzung unserer Strategie nieder mit dem Ziel, in effizienter Weise sehr spannende Spiele zu entwickeln, die mit einem nachhaltigen Spielgenuss einhergehen."

Betriebsergebnisse aus Spielen

Neue Spiele und Growth Games:

*ARPDAU: Average Revenue Per Daily Active User, durchschnittlicher Umsatz pro täglich aktivem Nutzer

Legacy Games

Einzelheiten zur Telefonkonferenz

Was: LEAF-Telefonkonferenz zu den Finanzergebnissen des zweiten Quartals 2020 Datum: Dienstag, 1. September 2020 Zeit: 6 Uhr pazifischer Zeit (9 Uhr östlicher Zeit) Live-Anruf: (833)-772-0399 International: (236)-738-2279 Audio Aufzeichnung: Bitte kontaktieren Sie LEAF@kincommunications.com für die Aufzeichnung. Konferenz-ID: 4455866

Über das Unternehmen

LEAF Mobile Inc. (TSX.V: LEAF) ist ein führender Entwickler von Handyspielen mit Schwerpunkt Gegenkultur. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Vancouver, das mit LDRLY ein führendes Entwicklungsstudio mit Sitz in Nanaimo (BC) hat, verfügt über eine große Kompetenz in der Entwicklung, der Vermarktung und Herausgabe von eigentumsrechtlich geschützten Handyspielen. Die Kultur von LEAF beruht auf Kreativität, aus Daten abgeleiteten Erkenntnissen und konsequenter Realisierung der Strategie, wodurch das Unternehmen sehr ansprechende Spiele entwickelt, die dem Spieler dauerhaft Freude bereiten. Mit mehr als zehn Jahren Erfahrung in der Entwicklung und Vermarktung von Spielen hat LEAF konsequent ertragreiche Original- und lizenzierte geschützte Titel auf den Markt gebracht, darunter Cheech & Chong BUD FARM, Bud Farm Idle Tycoon, Bud Farm Grass Roots und Bud Farm 420. Unsere Spiele sind weltweit über den App Store und Google Play erhältlich. LEAF nutzt seine Erfolge in den Bereichen Plattform, Immaterialgüterrechte, Vermarktung, Entwicklung und Datenanalyse, um für sein globales Netz, das aus Spielern, Talenten, Aktionären und mehr besteht, den größtmöglichen Mehrwert zu schaffen.

Nähere Informationen und Aktuelles zu LEAF erhalten Sie unter www.leafmobile.io und über unsere Online-Communitys auf Linkedin, Twitter, Facebook und Instagram

Kontaktdaten

Medienkontakt: media@leafmobile.io, (604) 288-4417

Investor Relations: leaf@kincommunications.com (604) 684-6370

2080 - 1055 West Georgia Street, Vancouver, BC, V6E 3R5

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als "Regulation Services Provider" bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Die in dieser Mitteilung dargelegten vorläufigen monatlichen Finanzergebnisse basieren auf Informationen, die uns derzeit vor dem Abgleich der Plattform-Partner zur Verfügung stehen. Obwohl wir glauben, dass diese Ergebnisse aussagekräftig sind, können sie von den tatsächlichen Beträgen abweichen, die wir letztendlich in unserem Quartalsbericht für das am 30. Juni 2020 endende Quartal veröffentlichen. Wir haben nicht die Absicht, diese Schätzungen vor der Einreichung unseres Quartalsberichts zu aktualisieren.

Diese Pressemeldung enthält "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Obwohl das Unternehmen unter Berücksichtigung der Erfahrung seiner leitenden Angestellten und Board-Mitglieder, der aktuellen Lage sowie erwarteter zukünftiger Entwicklungen und anderer als angemessen eingestufter Faktoren der Ansicht ist, dass die in diesen zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen vernünftig sind, sollten sie nicht als verlässlich erachtet werden, da das Unternehmen nicht zusichern kann, dass sie sich als wahrheitsgemäß erweisen werden. Die tatsächlichen Ergebnisse und Entwicklungen können wesentlich von jenen abweichen, die in diesen Aussagen erwogen werden. Die Aussagen in dieser Pressemeldung gelten ausschließlich zum Veröffentlichungsdatum dieser Meldung. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet und lehnt ausdrücklich jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu korrigieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder anderer Faktoren, sofern dies nicht ausdrücklich von den geltenden Gesetzen gefordert wird.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:Englische OriginalmeldungDie übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:Übersetzung

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:Newsletter...Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.CA52177M1095