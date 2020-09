FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BARCLAYS RAISES ULTRA ELECTRONICS TARGET TO 2200 (1800) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BERENBERG RAISES BUNZL PRICE TARGET TO 2650 (2250) PENCE - 'HOLD' - CREDIT SUISSE CUTS ROLLS-ROYCE PRICE TARGET TO 200 (210) PENCE - 'UNDERPERFORM' - CREDIT SUISSE RAISES SMITHS GROUP TARGET TO 1800 (1730) PENCE - 'OUTPERFORM' - DEUTSCHE BANK RAISES PHOENIX GROUP PRICE TARGET TO 740 (690) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RAISES RSA INSURANCE PRICE TARGET TO 530 (525) PENCE - 'HOLD' - GOLDMAN CUTS GREAT PORTLAND PRICE TARGET TO 662 (672) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN CUTS LAND SECURITIES PRICE TARGET TO 688 (728) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS ROLLS-ROYCE PRICE TARGET TO 442 (509) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS SECURE INCOME PRICE TARGET TO 422 (444) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS SHAFTESBURY PRICE TARGET TO 406 (418) PENCE - 'SELL' - GOLDMAN RAISES BIG YELLOW GROUP PRICE TARGET TO 1227 (1185) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES DERWENT LONDON PRICE TARGET TO 3693 (3673) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES SEGRO PLC PRICE TARGET TO 1066 (934) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES HARGREAVES LANSDOWN TO 'HOLD' ('UNDERPERFORM') - TARGET 1520 P - JPMORGAN CUTS IAG TO 'NEUTRAL' (OVERWEIGHT) - PRICE TARGET 2.50 (9) EUR - JPMORGAN CUTS SHELL B PRICE TARGET TO 1600 (1700) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN CUTS SHELL PRICE TARGET TO 1600 (1700) PENCE - 'NEUTRAL' - MORGAN STANLEY CUTS GLAXOSMITHKLINE PRICE TARGET TO 1700 (1725) PENCE - 'UW' - RBC RAISES OXFORD BIOMEDICA PRICE TARGET TO 1050 (1000) PENCE - 'OUTPERFORM' - UBS RAISES AVEVA GROUP PRICE TARGET TO 4700 (3785) PENCE - 'NEUTRAL'



