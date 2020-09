Düsseldorf (www.fondscheck.de) - Das Global ETFs Portfolio der Apo Asset Management GmbH (apoAsset) ist nun erstmals für alle Anleger zugänglich, so die Apo Asset Management GmbH (apoAsset) in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Grund dafür sind zum einen die starke Historie des Portfolios, zum anderen mehrere Neuerungen wie eine zusätzliche Anteilsklasse in Schweizer Franken. Bisher war der weltweite ETF-Dachfonds exklusiv der Kern einer Rentenversicherung der Deutschen Ärzteversicherung AG. Künftig kann er zusätzlich von vielen weiteren Partnern angeboten werden, zum Beispiel von Banken, Fondsplattformen und unabhängigen Finanzberatern. Portfoliomanager bleibt weiterhin die apoAsset, der gemeinsame Fondsspezialist der Deutschen Apotheker- und Ärztebank eG (apoBank) und der Deutschen Ärzteversicherung AG. ...

