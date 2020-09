NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Hellofresh von 40 auf 37 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Nach Gesprächen mit der Führung des Kochboxenanbieters gehe er nun zwar von einer etwas stärkeren Kundenbindung aus als bisher, schrieb Analyst Marcus Diebel in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er glaubt aber weiterhin, dass die positiven Auswirkungen des coronabedingten Lockdowns im zweiten Halbjahr sowie zu Beginn des kommenden Jahres nachlassen werden./gl/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.08.2020 / 20:43 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.09.2020 / 00:15 / BST

