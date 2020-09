Bern (ots) - Peter Glauser und Mike Glauser, Erfinder, Produzent und Vermarkter der "Belper Knolle", haben den 10. Berner Kommunikationspreis erhalten. Die Berner Public Relations Gesellschaft BPRG zeichnete damit zwei Persönlichkeiten aus, die nicht nur ein unverwechselbares Produkt geschaffen haben, sondern dieses auch erfolgreich auf der internationalen Bühne des Genusses platziert haben. Die Preisverleihung fand am Montagabend, 31.8.2020, an einem Festakt im Casino Bern statt.Von Bern über Berlin und Wien bis London und New York begeistert die "Belper Knolle" Feinschmeckerinnen und Feinschmecker. Die Knolle ist eigentlich ein Frischkäse, der im Käsekeller eingelagert, dann vergessen und schliesslich als steinharter "Schweizer Trüffel" wiedergefunden wurde. Heute ist sie das bekannteste Produkt aus Peter Glausers Käserei und wird von seinem Verwandten Mike Glauser vermarktet. Mit seiner Firma Jumi bringt dieser nicht nur die "Belper Knolle" unter die Leute, sondern mit eigenen Käse-Kreationen wie "Blaus Hirni", "Pixel" oder "Mürgu" auch eine grosse Portion Witz auf den Käsemarkt.Nik Eugster, Präsident der BPRG: "Qualität und Authentizität charakterisieren Schweizer Käse seit jeher. Die Glausers gehen einen Schritt weiter. Mit Kreativität, Mut und Humor stellen sie ihren Käse her. Und so vermarkten sie ihn auch. Wir freuen uns, sie dafür mit dem 10. Berner Kommunikationspreis auszuzeichnen."Die BPRG vergibt jedes Jahr den Kommunikationspreis an eine Persönlichkeit, die ohne entsprechende Fachausbildung aussergewöhnliche kommunikative Leistungen erbringt. Der Preisträger oder die Preisträgerin stellt das kommunikative Können im Talk mit Sonja Hasler unter Beweis und erhält ein eigens angefertigtes Werk, das in diesem Jahr vom Berner Illustrator Boris Pilleri gestaltet wurde.Bisherige Preisträgerinnen und Preisträger:2019 Livia Anne Richard, Theaterautorin und Regisseurin2018 Andrea Staudacher, Ereignis-Designerin Future Food Lab2017 André Lüthi, CEO Globetrotter Group2016 Prof. Dr. Thomas Stocker, Klimaforscher Universität Bern2015 Mujinga Kambundji, Leichtathletin2014 Hans Zurbrügg, Gründer und Präsident Int. Jazzfestival Bern2013 Francis Foss Pauchard, Olmo-Gründer2012 Bernd Schildger, Tierparkdirektor2011 Steff la Cheffe, Beatboxerin und RapperinDie Berner Public Relations Gesellschaft BPRG ist eine der sieben Regionalgesellschaften des nationalen Berufsverbands pr suisse mit über 1500 Mitgliedern. Weitere Informationen unter www.bprg.ch (http://www.bprg.ch)Pressekontakt:Nik Eugster, Präsident der Berner Public Relations Gesellschaft BPRG, Tel. 079 294 03 34, E-Mail: mail@nikeugster.chOriginal-Content von: Berner Kommunikationspreis, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100051853/100854521