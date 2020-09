Kreuth - Die Skirennläuferin Viktoria Rebensburg hat nach 13 Jahren ihre aktive Karriere mit sofortiger Wirkung beendet. "Diesen Entschluss habe ich schweren Herzens und nach reichlicher Überlegung der letzten Wochen gefasst", schrieb sie am Dienstagnachmittag auf Twitter.



Sie könne ihr Top-Niveau nicht mehr erreichen und höre deswegen auf, sagte sie in einer Videobotschaft. Rebensburg war besonders erfolgreich im Riesenslalom. Höhepunkt ihrer Kariere war der Gewinn einer Goldmedaille in dieser Disziplin bei den Olympischen Winterspielen in Vancouver im Jahr 2010.

