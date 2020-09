München (ots) - RTLZWEI überzeugt kontinuierlich mit einem Mix aus Sozial-Dokumentationen, Dokusoaps, Daily Soaps und Spielfilmen. Im vergangenen Monat setzte der Sender darüber hinaus einen herausragenden Akzent mit dem Programm-Event "Kampf der Realitystars". Die im Juli gestartete Show setzte ihren Erfolg im August fort: Mit einer konstant überdurchschnittlichen Leistung avancierte sie zum bislang erfolgreichsten RTLZWEI-Neustart des Jahres 2020 und erwies sich als Ausnahmeformat auf allen Kanälen.Die Highlights des Monats im Einzelnen:"Kampf der Realitystars - Schiffbruch am Traumstrand"Dank "Kampf der Realitystars" war der Mittwochabend bei RTLZWEI im August außergewöhnlich erfolgreich: Bis zu 10,9 % bedeuten den höchsten Marktanteil des Jahres für eine nonfiktionale Sendung in der Primetime des Senders.Das Format begeisterte besonders die jungen Zuschauer (14-29): Mit bis zu 18,8 % MA war es mehrfach Marktführer in dieser Zielgruppe.Das Spielen, Streiten und Flirten in Thailand fesselte die Zuschauer nachhaltig: Die durchschnittliche Verweildauer war die bisher höchste aller RTLZWEI-Programme in diesem Jahr."Kampf der Realitystars" überzeugt auch digital: Mit über drei Millionen Video Views ist die Show auch bei TVNOW die erfolgreichste Primetime-Sendung von RTLZWEI. Der YouTube*-Channel zählt bereits über 1,3 Mio. Views. Bei Instagram** erreichte das Format im August rund 19.000 Abonnenten sowie fast zwei Mio. Views mit IGTVs, Videos und Reels. Bei TikTok*** erzielte das Top-Video mit den Morderger-Zwillingen alleine 729.000 Views.Sozial-Dokus brillieren am Dienstag und DonnerstagAm Donnerstag trumpfte "Hartes Deutschland" mit bis zu 8,7 % (14-49) bzw. 15,1 % MA (14-29) auf. "Armes Deutschland" lief am Dienstag gewohnt stark mit bis zu 8,7 % bzw. 19,1 % MA."Love Island - heiße Flirts und wahre Liebe"Die Liebesspiele sind eröffnet! Die Auftaktfolge der vierten Staffel von "Love Island" am 31. August erzielte 7,0 % MA und starke 14,9 % MA bei den jungen Zuschauern (14-29 Jahre).Der Gesamtmarktanteil von RTLZWEI lag im August bei 4,7 %.TV-Daten © AGF in Zusammenarbeit mit GfK; VideoScope, Marktstandard TV, 01.08.-31.08.2020, vorläufig gewichtet 28.08.- 31.08.2020. Wenn nicht anders angegeben, beziehen sich die Daten auf die 14-bis 49-Jährigen.*YouTube Analytics, Stand 26.08.2020; **Instagram Insights, Stand 26.08.2020; ***TikTok Insights, Stand 26.08.2020Über RTLZWEI:Überraschend, unangepasst, optimistisch und ganz nah dran: Das ist RTLZWEI. Hier erleben die Zuschauer das Leben in all seinen Facetten. RTLZWEI ist der deutschsprachige Reality-Sender Nr. 1: Dokumentationen, Reportagen und Doku-Soaps zeigen faszinierende Menschen und bewegende Schicksale. Die "RTLZWEI News" bieten junge Nachrichten. Darüber hinaus unterhält der Sender mit unverwechselbaren Shows und den besten Serien und Spielfilmen. Das Münchener Medienunternehmen spricht sein Publikum auf Augenhöhe an - überall, zu jeder Zeit und auf allen relevanten Plattformen und Endgeräten.Pressekontakt:RTLZWEIUnternehmenskommunikationLothar Derichs089 - 64185 6904lothar.derichs@rtl2.deinfo.rtl2.deblog.rtl2.detwitter.com/rtl2corporatede.linkedin.com/company/rtl2-fernsehen-gmbh-&-co.-kgOriginal-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6605/4694486